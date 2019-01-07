Мурад Мусаев: "В чемпионском АИК Олссон был мозгом команды"

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев рассказал в интервью "СЭ" о новичке команды Кристоффере Олссене. По его слова, швед может принести "быкам" большую пользу.

– Зимой первым новичком "Краснодара" стал 23-летний хавбек АИК и сборной Швеции Кристоффер Олссон. Чем привлек?

– В АИК, который в прошлом сезоне выиграл национальный чемпионат, Олссон был мозгом команды, от него исходило много остроты в завершающей стадии атак. В клубе он действовал на позиции десятого номера. В сборной, где схема 4-4-2, – один из центральных полузащитников. В эффективности Олссона все могли убедиться в ноябрьском матче Лиги наций, когда Швеция победила Россию 2:0. Под нашу игровую концепцию парень подходит, надеемся, адаптация не затянется. (Александр Кружков)

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