15:03 | Футбол — РФПЛ

Москалев правильно не назначил пенальти в ворота "Зенита"

Эпизод матча "Арсенал" - "Зенит". Эпизод матча "Арсенал" - "Зенит". Эпизод матча "Арсенал" - "Зенит".
Эпизод матча "Арсенал" - "Зенит".

На 15-й минуте матча 27-го тура чемпионата России "Арсенал""Зенит" правильно поступил арбитр Владимир Москалев, не назначивший пенальти в ворота гостей после падения Артема Дзюбы. При этом судья ошибочно не наказал зенитовцев штрафным ударом и не вынес предупреждение Краневиттеру.

В том эпизоде Краневиттер за пределами штрафной площади с нарушением правил остановил проход Дзюбы – толкнул нападающего туляков двумя руками. Второй ассистент Александр Богданов сигнализировал Москалеву флажком, что случился фол. Однако арбитр сигнал судьи-помощника проигнорировал. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Арсенал" - "Зенит"

Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 27-й тур
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