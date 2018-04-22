Москалев правильно не назначил пенальти в ворота "Зенита"

На 15-й минуте матча 27-го тура чемпионата России "Арсенал" – "Зенит" правильно поступил арбитр Владимир Москалев, не назначивший пенальти в ворота гостей после падения Артема Дзюбы. При этом судья ошибочно не наказал зенитовцев штрафным ударом и не вынес предупреждение Краневиттеру.

В том эпизоде Краневиттер за пределами штрафной площади с нарушением правил остановил проход Дзюбы – толкнул нападающего туляков двумя руками. Второй ассистент Александр Богданов сигнализировал Москалеву флажком, что случился фол. Однако арбитр сигнал судьи-помощника проигнорировал. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Арсенал" - "Зенит"