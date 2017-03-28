Мориц Бауэр: "Скинули напряжение, которое накопилось из-за результатов и нашей игры"

Защитник "Рубина" Мориц Бауэр отметил, что неурядицы в клубе пойдут только на пользу. По его словам, команда скинула напряжение. Ранее сообщалось, что в "Рубине" состоялся жесткий разговор между футболистами. Лидеры раздевалки Сергей Рыжиков, Гекдениз Карадениз и Олег Кузьмин устроили разбор полетов и отчитывали двух летних новичков - Максима Лестьенна и Алекса Сонга.

- Футбольная команда – это как семья, и в любой семье бывают напряженные моменты, и там тоже бывают ссоры, если можно так сказать, - цитирует Бауэра realnoevremya.ru. - Я бы не очень хотел комментировать, то, что произошло, и сожалею, что это попало в прессу, потому что все, что происходит в семье, лучше оставлять внутри и не нести наружу. Но в общем и целом считаю, что произошедшее пойдет нам на пользу. Скинули напряжение, которое накопилось из-за результатов и нашей игры. Уверен, мы сможем получить полезный фидбек от всего этого. Кто хотел – выговорился, и лишние эмоции теперь ушли.

– Не жду конкретных имен, но есть ощущение, что не все игроки одинаково выкладываются на играх, на тренировках. Есть такое?

– Я так не считаю. Думаю, что все наши игроки действительно отрабатывают на 100%. Просто надо понимать, что не бывает такого, что человек каждый день бывает в своей лучшей форме. Я, например, с утра встаю иногда и понимаю, что что-то не так, и понимаю, что не могу включиться на полную мощность. Так бывает у всех людей. У всех разные причины – в семье могут быть проблемы, в личной жизни. Я вот из-за травмы не мог сыграть с "Анжи". Надеюсь, перерыв на матчи сборных пойдет на пользу, и мы в лучшей форме подойдем к матчу с "Зенитом". Потому что были последние матчи, когда не все было в идеальном состоянии.