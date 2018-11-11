Молодой вратарь Сафонов дебютирует в чемпионате России. Составы на матч "Краснодар" – "Енисей"

Стали известны составы "Краснодара" и "Енисея" на матч 14-го тура чемпионата России.
Отметим, что ворота краснодарцев займет Матвей Сафонов. Вратари Станислав Крицюк и Андрей Синицын пропускают матч из-за травм.
"Краснодар": Сафонов, Петров, Марков, Мартынович, Спаич, Газинский, Каборе, Перейра, Классон, Вандерсон, Ари.
Состав на #КраснодарЕнисей 👇 Семеро воспитанников клубной Академии в заявке!– FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 11 ноября 2018 г.
В запасе у "горожан": Адамов (В), Ещенко (В), Фьолусон, Шишкин, Куэва, Голубев, Игнатьев, Сулейманов, Сергеев pic.twitter.com/qXfUOZDjCa
"Енисей": Юрченко, Гаджибеков, Кичин, Гасанов, Занев, Дугалич, Торбинский, Зотов, Огуде, Кутьин, Саркисов.
🦁🦁🦁🦁🦁🦁🦁🦁🦁🦁🦁 на матч #КраснодарЕнисей pic.twitter.com/K8wUy9lTt1– ФК "Енисей" (@FCEnisey) 11 ноября 2018 г.
"Краснодар" – "Енисей": чемпионат России по футболу, 11 ноября, онлайн-трансляция, начало – в 16.00 (мск).