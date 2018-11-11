Молодой вратарь Сафонов дебютирует в чемпионате России. Составы на матч "Краснодар" – "Енисей"

Состав на #КраснодарЕнисей 👇 Семеро воспитанников клубной Академии в заявке!



В запасе у "горожан": Адамов (В), Ещенко (В), Фьолусон, Шишкин, Куэва, Голубев, Игнатьев, Сулейманов, Сергеев pic.twitter.com/qXfUOZDjCa