15:13 | Футбол — РПЛ

Молодой вратарь Сафонов дебютирует в чемпионате России. Составы на матч "Краснодар" – "Енисей"

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Стали известны составы "Краснодара" и "Енисея" на матч 14-го тура чемпионата России.

Отметим, что ворота краснодарцев займет Матвей Сафонов. Вратари Станислав Крицюк и Андрей Синицын пропускают матч из-за травм.

"Краснодар": Сафонов, Петров, Марков, Мартынович, Спаич, Газинский, Каборе, Перейра, Классон, Вандерсон, Ари.

 

"Енисей": Юрченко, Гаджибеков, Кичин, Гасанов, Занев, Дугалич, Торбинский, Зотов, Огуде, Кутьин, Саркисов.

 

"Краснодар" – "Енисей": чемпионат России по футболу, 11 ноября, онлайн-трансляция, начало – в 16.00 (мск).

Краснодар - Енисей

 

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