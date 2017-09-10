Молодежка "Урала" уступила "СКА-Хабаровск"

В матче 9-го тура молодежного первенства чемпионата России "Урал" уступил "СКА-Хабаровск" – 1:2. В составе армейцев забитыми голами отличились Кирилл Аршанский и Александр Максименко.

Отметим, что екатеринбуржцы занимают последнее место в турнирной таблице. Клуб набрал два очка после девяти игр.

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9-й тур

"Урал" (Екатеринбург) – "СКА-Хабаровск" – 1:2 (0:1)

Голы: Аршанский, 43 (0:1). Галимов, 60 (1:1). Максименко, 86 (1:2).

Судья: Сафоненко (Абакан).

10 сентября. Сысерть. Стадион "Божовия".