Молодежка "Динамо" крупно обыграла "Анжи"

"Динамо" одержало разгромную победу над "Анжи" в матче 8-го тура молодежного первенства премьер-лиги - 6:0. В составе победителей хет-триком отметился Виктор Демьянов, еще по голу забили Данил Липовой, Роман Пухов и Максим Данилин.

Молодежные команды

8-й тур

"Динамо - мол." (Москва) - "Анжи - мол." (Махачкала) - 6:0 (3:0)

Голы: Демьянов, 2 (1:0). Демьянов, 6 (2:0). Липовой, 43 (3:0). Демьянов, 66 (4:0). Пухов, 71 (5:0). Данилин, 75 (6:0).

Судья: Ободеев (Рыльск).

21 сентября. Химки. Стадион "Новогорск-Динамо".