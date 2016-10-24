Мирча Луческу: "Победа над "Оренбургом" более важна, чем успех против "Спартака"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу после домашней победы в матче 11-го тура чемпионата России над "Оренбургом" (1:0) отметил, что эти 3 очка более важны, чем чем успех в игре со "Спартаком". Румынский специалист также сообщил, что Евгений Чернов получил сильный ушиб ноги, в связи с чем вынужден будет пропустить ближайшие матчи команды.

– Я доволен тем, что "Зенит" завоевал 3 очка, – сказал Луческу в эфире канала "Наш футбол". – Они более важны, чем победа над "Спартаком", в тех условиях, в которых мы играли.

Что касается повреждения Чернова, то у него сильный ушиб ноги. Думаю, что ближайшие матчи он пропустит. Участие защитника в тренировках с общей группой также под вопросом.

Перестановки в защите были скорее вынужденными, у нас не было других вариантов. Взаимодействие игроков линии обороны сегодня было неидеальным, случались сбои. Думаю, в каждом матче будет все лучше и лучше.

У Артема Дзюбы нет серьезных проблем. Мы играем через 2 дня на третий и, в первую очередь, я должен думать о составе. Из расположения сборной Артем вернулся с небольшим повреждением. Восстанавливается в рабочем режиме.