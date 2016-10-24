Мирча Луческу: "Победа над "Оренбургом" более важна, чем успех против "Спартака"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу после домашней победы в матче 11-го тура чемпионата России над "Оренбургом" (1:0) отметил, что эти 3 очка более важны, чем чем успех в игре со "Спартаком". Румынский специалист также сообщил, что Евгений Чернов получил сильный ушиб ноги, в связи с чем вынужден будет пропустить ближайшие матчи команды.
– Я доволен тем, что "Зенит" завоевал 3 очка, – сказал Луческу в эфире канала "Наш футбол". – Они более важны, чем победа над "Спартаком", в тех условиях, в которых мы играли.
Что касается повреждения Чернова, то у него сильный ушиб ноги. Думаю, что ближайшие матчи он пропустит. Участие защитника в тренировках с общей группой также под вопросом.
Перестановки в защите были скорее вынужденными, у нас не было других вариантов. Взаимодействие игроков линии обороны сегодня было неидеальным, случались сбои. Думаю, в каждом матче будет все лучше и лучше.
У Артема Дзюбы нет серьезных проблем. Мы играем через 2 дня на третий и, в первую очередь, я должен думать о составе. Из расположения сборной Артем вернулся с небольшим повреждением. Восстанавливается в рабочем режиме.
werder63
Пленный румын опять какую-то чушь брякнул! А если бомжи перестанут нести чушь, то могут стать конкурентом Спартаку - настоящему лидеру чемпионата России!
22:15
serzheo
Чернов только вышел, да и сыграл отлично, и тут.... Здоровья.
22:13
SPFAN
Мирча мутит в наглую!
22:12
Роман72
Первый раз без помощи судьи выиграли! Действительно радость!
22:11
Ю.Ю.
Platinum1991 ___________ Решишь баллотироваться на пост главы РФС, дай знать - поддержим.
22:10
Slim Taller
Совсем свиней опустил.
22:05
Platinum1991
Оренбург или Спартак НЕ ВАЖНО! Больше ТРЁХ очков, всё равно, никто не даст, а победа важна и та и эта! Мирча слукавил и ПРОМАХНУЛСЯ! Оренбург не имеет никакого отношения к Спартаку, а игра со Спартаком Зенитом была ПРОВАЛЕНА! По всем футбольным статьям! И только благодаря БЕЗОБРАЗНОМУ судейству судьи Сергея Иванова, Зенит сумел украсть три очка у Спартака. Считаю, что судья Иванов полностью переиграл Спартак и помог Зениту УКРАСТЬ победу у спартаковцев! А вспомните как Ростов ДУШИЛИ и судья ЧУДИЛ, не ОТХОДЯ от кассы "трудящихся" Газпрома??? НАДО срочно ВВОДИТЬ ВИДЕО ПОВТОРЫ!!! Чтобы у Зенита и газпромовских ОТБИТЬ всякую ОХОТУ давить на судей! Посмотрим, как они тогда ЗАПОЮТ??? Почти вся футбольная Россия, за малым газпромовским исключением, считает такое судейство БЕЗОБРАЗНЫМ!
22:05