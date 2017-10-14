Миодраг Божович: "Зенит" может недооценить "Арсенал"

Главный тренер тульского "Арсенала" Миодраг Божович в интервью "СЭ" отметил, что все игроки готовы сыграть против "Зенита" в матче 13-го тура чемпионата России. По его мнению, перерыв на встречи сборных может пойти на пользу его команде.

- Все ли игроки готовы к выезду в Санкт-Петербург?

- Да, никаких проблем нет. Максимов и Берхамов восстановились. Остальные тоже живы-здоровы.

- Помните свой последний матч в качестве главного тренера против "Зенита"?

- Так… Это было с "Ростовом". А счет? Если ничего не путаю – 0:2 проиграли в Питере.

- 0:5.

- Хм. А да, точно.

- Не боитесь повторения того счета?

- "Зенит" – очень хорошая команда и в то же время серьезный раздражитель. Мы находимся на разных полюсах. В Питере красивый стадион, отличное поле. Для нас это шанс проявить себя.

- Что вы можете противопоставить?

- Прежде всего "Зенит" может нас недооценить. Кроме того, многие футболисты вернулись из сборных. Мы не знаем, в каком они сейчас находятся состоянии. Конечно, не помешает удача и игровая дисциплина. "Арсенал" умеет добиваться результата за счет сумасшедшей самоотдачи. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полное интервью Миодрага Божовича