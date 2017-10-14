Миодраг Божович: "Дзюба способен на все"

Главный тренер тульского "Арсенала" Миодраг Божович в интервью "СЭ" отметил, что Артем Дзюба, по его мнению, поступил правильно, оставшись в "Зените". Тем не менее, по словам наставника, самый опасный футболист в составе питерского клуба - Александр Кокорин.
- Как остановить такого Кокорина?
- Придется еще поломать голову. Он ведь не только лучший нападающий в стране.
- Даже так?
- Я поражен тем, как Кокорин играет в защите, как борется, какая у него скорость. Это самый опасный футболист в составе хозяев.
- А ваш бывший подопечный Дзюба может преподнести неприятный сюрприз?
- А то! Дзюба способен на все. Да и Полоз - не подарок.
- Если бы летом Дзюба обратился к вам за советом, что ему сказали бы - уходить или остаться в "Зените"?
- Конечно, остаться и доказывать, что достоин такого клуба. Считаю, Артем поступил правильно. (Виталий АЙРАПЕТОВ)