Миодраг Божович: "Дзюба способен на все"

Главный тренер тульского "Арсенала" Миодраг Божович в интервью "СЭ" отметил, что Артем Дзюба, по его мнению, поступил правильно, оставшись в "Зените". Тем не менее, по словам наставника, самый опасный футболист в составе питерского клуба - Александр Кокорин.

- Как остановить такого Кокорина?

- Придется еще поломать голову. Он ведь не только лучший нападающий в стране.

- Даже так?

- Я поражен тем, как Кокорин играет в защите, как борется, какая у него скорость. Это самый опасный футболист в составе хозяев.

- А ваш бывший подопечный Дзюба может преподнести неприятный сюрприз?

- А то! Дзюба способен на все. Да и Полоз - не подарок.

- Если бы летом Дзюба обратился к вам за советом, что ему сказали бы - уходить или остаться в "Зените"?

- Конечно, остаться и доказывать, что достоин такого клуба. Считаю, Артем поступил правильно. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полное интервью Миодрага Божовича