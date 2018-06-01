Министр по делам молодежи и спорта Татарстана рассказал о задачах "Рубина"

Министр по делам молодежи и спорта Татарстана Владимир Леонов рассказал, что перед футбольным клубом "Рубин" задача выхода в еврокубки стоит всегда.

- В любом случае, задачи всегда ставим перед "Рубином" в его формате - это зона еврокубков, это быть в топ 5-6, - цитирует ТАСС Леонова. - И Кубок страны очень важен, мы можем через него пробиться. Задача стоит пока именно такая, сегодня рано говорить о чемпионстве.

Напомним, казанский клуб в прошедшем сезоне занял 10 строчку в таблице РФПЛ. В Кубке России "Рубин" вылетел на стадии 1/8 финала, уступив "Крыльям Советов" (1:2).