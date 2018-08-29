Михаил Вилков: "В общении с футболистами проскакивает рабочий матерок"

Судья Михаил Вилков в интервью "СЭ" подвел итоги своей работы в матче "Енисей" – "Крылья. Арбитр должен был работать на центральной игре первого круга "Зенит" - "Спартак", но его ошибки в этом матче оказались роковыми не только для самарцев. За работу специалист получил неудовлетворительную оценку. Главный тренер "Крыльев" Андрей Тихонов и вовсе назвал работу Вилкова предвзятой.

– Ланин говорит, что вы прогоняли его с поля матом. Это правда?

– Предпочитаю не говорить в прессе о диалогах с футболистами. Они бывают разными. Пусть останутся на футбольном поле.

– Не говоря об этом конкретном эпизоде – бывает ли так, что судьи используют бранную лексику в разговорах с футболистами?

– Мы такие же люди, как и футболисты. И разговоры у нас бывают те же, что и у игроков между собой. Назовем его так: рабочий матерок. (Андрей СИЗЯКИН)