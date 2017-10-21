Михаил Сиваков: "Амкар" намерен зацепиться за очки в матче против "Спартака"

Защитник "Амкара" Михаил Сиваков в перерыве матча 14-го тура чемпионата России против "Спартака" (0:0) отметил, что у его команды стоит задача – не пропустить в этой встрече. Футболист также добавил, что пермяки намерены зацепиться за очки в игре против красно-белых.

– Подходы есть, но план на игру нам не удается, потому что "Спартак" создал два хороших момента, - сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Сиваков. - План остается прежним – во втором тайме сохранить ворота в неприкосновенности, и в контратаках попытаться забить. Мы хотим зацепиться за очки, несмотря на то, что против нас играет "Спартак".

Трансляция матча "Спартак" – "Амкар"