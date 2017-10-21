20:04 | Футбол — РФПЛ

Михаил Сиваков: "Амкар" намерен зацепиться за очки в матче против "Спартака"


Защитник "Амкара" Михаил Сиваков в перерыве матча 14-го тура чемпионата России против "Спартака" (0:0) отметил, что у его команды стоит задача – не пропустить в этой встрече. Футболист также добавил, что пермяки намерены зацепиться за очки в игре против красно-белых.

– Подходы есть, но план на игру нам не удается, потому что "Спартак" создал два хороших момента, - сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Сиваков. - План остается прежним – во втором тайме сохранить ворота в неприкосновенности, и в контратаках попытаться забить. Мы хотим зацепиться за очки, несмотря на то, что против нас играет "Спартак".

Трансляция матча "Спартак" – "Амкар"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 14-й тур
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