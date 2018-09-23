Михаил Шац: "Меня не волнует, что Хеведес чемпион мира"

Известный шоумен и болельщик "Зенита" Михаил Шац – о сегодняшней победе сине-бело-голубых над "Локомотивом" (5:3) в 8-м туре чемпионата России.

- Прекрасная победа, хотя очень быстро все стало понятно, - говорит Шац. - Конечно, в какой-то момент интрига возродилась, но в это, скорее, вина футболистов "Зенита", допускавших ошибки, чем заслуга железнодорожников.

- Могли представить, что "Локомотив" начнет возвращаться в игру?

- Конечно, нет. Особенно после удаления Тарасова.

- Как оцениваете его действия?

- Вообще, сегодняшний выход Тарасова на поле - странное явление. Удачно он отметился в протоколе (хавбек получил две желтые карточки за две минуты. – Прим. "СЭ"). Впрочем, я видел эпизод с его вторым нарушением с другого ракурса, нежели судья, фол показался мне символическим. Сложилось впечатление, что арбитр в какой-то степени поддался эмоциональному порыву трибун, но здесь пусть разбирается Александр Егоров, он же начальник судейского корпуса.

- Можно ли после этой победы говорить, что сине-бело-голубые на верном пути к титулу?

- У "Зенита" всегда чемпионские амбиции, это заложено в команде изначально. Рассматривать победу над "Локо" как шаг к чему-то большому, конечно, можно, таблица для "Зенита" сейчас выглядит приятно. Правда, сыграно всего 8 туров, так что рановато задумываться о золоте.

- Могут, по-вашему, ли после сегодняшней игры над Семиным сгуститься тучи?

- У Семина кредит доверия есть, мы с вами находимся в середине сентября, не так много времени прошло с момента, как железнодорожники стали чемпионами, так что еще рановато для кадровых перестановок.

- Сегодня у железнодорожников в защите сыграл Хеведес, чемпион мира-2014. Несмотря на это, "Локо" пропустил пять мячей...

- Чемпионы мира бывают разные! Он побеждал в 2014-м, сейчас 2018-й. Наверное, здесь и сейчас нет смысла козырять этим, безусловно, важнейшим для любого футболиста титулом. Хеведес - опытный защитник, но, возможно, еще не набрал оптимальных кондиций. Впрочем, то, что он - чемпион мира, меня мало волнует. (Иван Торопцев)

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