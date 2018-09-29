Михаил Меркулов: "Урал" забил чисто. Правда на нашей стороне"

Защитник "Урала" Михаил Меркулов после матча 9-го тура РПЛ против "Енисея" (2:1) заявил, что его команда продемонстрировала хорошую игру во втором тайме.

- Спасибо болельщикам, что поддерживали нас, - приводит слова Меркулова youtube - канал Ural TV. - Игра получилась, особенно во втором тайме. Хорошо сыграли в обороне и убегали в быстрые атаки. Спорный момент? Мы считаем, что правда на нашей стороне. Забили чисто. Погода? При дожде и свежести легче играть.

Все о чемпионате России - здесь