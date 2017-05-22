Михаил Гершкович: "Мутко поддержал идею видеоповторов"

Глава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович по окончании исполкома РФС рассказал, что президент союза Виталий Мутко поддержал внедрение системы видеоповторов в премьер-лиге. Теперь РФС должен получить добро от ФИФА и УЕФА на эксперимент, передает из Дома футбола корреспондент "СЭ" Сергей АСТАХОВ.

– Эксперимент с видеоповторами будет на Кубке конфедераций. Технический комитет РФС 18 мая проводил заседание и ряд именитых тренеров обратился с просьбой рассмотреть такое в России. Большинство тренеров выступают за видеоповторы, технический прогресс идет. Президент РФС поддержал эту идею. Она связана с определенными затратами, юридическими вопросами, которые нужно согласовать с ФИФА и УЕФА. В целом, это позитивное решение. РФС хочет быть на передовой. Думаю, общими усилиями введем систему.

– Когда ее ждать?

– Все зависит от утверждения ФИФА и УЕФА. Может уже в следующем сезоне. Сейчас 4 стадиона уже оснащены системой, будет ставиться вопрос оставить ее на аренах и внедрить на других стадионах премьер-лиги.

– Сколько это стоит?

– Примерно миллиона – миллиона двухсот тысяч долларов. Как понял, это сумма с учетом обслуживания.