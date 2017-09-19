Михаил Гащенков: "Амкар" находится в непростой ситуации. Надо спасаться"

Полузащитник "Амкара" Михаил Гащенков после победы над "Локомотивом" (1:0) в матче 10-го тура чемпионата России отметил, что постарается и дальше забивать за свою команду. Он также добавил, что пермякам надо спасаться из той непростой ситуации, в которой они находятся.

Отметим, что Гащенков стал автором единственного гола в матче против железнодорожников.

– Я лучший бомбардир команды? Бросьте, два гола – это не лучший бомбардир. Вот дальше посмотрим, – сказал в интервью клубной пресс-службе Гащенков. – Самое главное, что мы выиграли. В следующих матчах тоже будут голы, если повезет. Неважно, кто забивает, главное, чтобы наша команда.

Самое главное во встречах – это предельная самоотдача. Все понимают, в какой непростой ситуации мы находимся. Надо спасаться. Сегодня выиграли, все молодцы. Надеюсь, мы выправим ситуацию.

"Амкар" после 10 туров занимает 14-е место в турнирной таблице премьер-лиги, набрав 8 очков.