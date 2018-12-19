Михаил Дегтярев: "Мутко работал круглосуточно. Самые яркие победы в спорте связаны с его именем"

Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев отметил большой вклад в развитие спорта и футбола в частности Виталия Мутко, который сегодня объявил об уходе с поста президента Российского футбольного союза.

– Уход Виталия Леонтьевича Мутко с поста главы РФС – это потеря для российского футбола. Все самые яркие победы отечественного спорта в последние годы прямо или косвенно связаны с работой Виталия Леонтьевича, – отметил Дегтярев. – Благодаря его весу, авторитету, ежедневному труду мы провели лучшие в истории Олимпийские игры в Сочи, лучший в истории чемпионат мира по футболу. Не считаясь с личным временем, он в круглосуточном режиме проводил совещания, контролировал стройки в регионах, добивался полной боевой готовности к началу любых крупных спортивных мероприятий. Особенно хотелось бы отметить умение Виталия Леонтьевича находить общий язык с бизнесом, который охотно помогал не только футболу, но и другим видам спорта.

Личные и профессиональные качества Виталия Леонтьевича Мутко теперь будут направлены на выполнение важных государственных задач в сфере строительства и регионального развития. Надеемся, что новый глава РФС будет поддерживать те высокие стандарты, которые были установлены Виталием Леонтьевичем. (Андрей Сизякин)