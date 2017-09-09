Матиас Краневиттер: "Самая важная деталь, объединяющая Симеоне и Манчини, – они постоянно думают о победе"

Полузащитник "Зенита" Матиас Краневиттер в интервью "СЭ" отметил, что впечатлен работой Диего Симеоне в "Атлетико". Также он подчеркнул, что аргентинского специалиста есть много общего с наставником питерцев Роберто Манчини.

– Вы работали с Диего Симеоне – одним из самых популярных специалистов в мире. Он действительно такой жесткий, каким кажется? Или это видимость?

– Симеоне в самом деле очень суров. Любит много работать, это тренер-победитель, который всегда думает только о выигрыше и настраивает на него футболистов. "Атлетико" вышел на такой высокий уровень именно благодаря Диего.

– Есть какая-то история, которая может ярче всего его охарактеризовать?

– Мне запомнилась первая предматчевая установка – я тогда не попал в заявку, но был поражен тем, как Симеоне говорил с игроками. Это была очень страстная речь, Диего буквально вкладывал людям в голову мысль, что ничего другого, кроме трех очков, он от них не ждет, что для команды другого результат просто не существует. И так происходило перед каждой игрой – и, выходя на поле, футболисты всегда отдавали все силы.

– Кто более жесткий – Симеоне, Сампаоли, с которым пересекались "Севилье", или Манчини?

– У них очень много общего. Самая важная деталь, объединяющая всех троих, – они постоянно думают о победе. (Егор БЫЧКОВ, Гоша ЧЕРНОВ, Сергей ЯРЕМЕНКО)

Полное интервью Маттиаса Краневиттера