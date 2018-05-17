17:39 | Футбол — РФПЛ

Матчи "Зенита" в среднем посещает больше зрителей, чем топ-чемпионаты Европы

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Средняя посещаемость матчей "Зенита"​ выше, чем в пяти ведущих лигах Европы, информирует официальный сайт клуба. На каждый из 23 матчей сезона-2017/18 стадион "Санкт-Петербург" собирал в среднем по 44 389 болельщиков.

Таким образом, "Зенит" превзошел показатели пяти ведущих европейских первенств: Германии (средняя посещаемость – 44 209), Англии (37 849), Испании (25 948), Франции (21 760) и Италии (20 782).

Средняя посещаемость чемпионата России в сезоне-2017/18 составила 13 493 зрителя. Матчи "Зенита" во всех турнирах в общей сложности собрали 1 020 966 болельщиков.

 

Дополнительная информация

https://fc-zenit.ru/news/2018-05-17-srednyaya-poseshchaemost-matchey-zenita-vyshe-chem-v-pyati-vedushchikh-ligakh-evropy.htm

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
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баламошка

В среднем на любой матч в Европе билеты продают задорого, а не раздают бесплатно.

18:12

Millwall82

Запахло шашлыками))) подгоревшими правда слегка.

18:05

waleriy

Ну сколько можно про это говорить: бесплатные билеты и приписки делают свое дело. Весь мир смеется про обоссаное поле бомжей

17:50

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