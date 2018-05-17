Матчи "Зенита" в среднем посещает больше зрителей, чем топ-чемпионаты Европы

Средняя посещаемость матчей "Зенита" выше, чем в пяти ведущих лигах Европы, информирует официальный сайт клуба. На каждый из 23 матчей сезона-2017/18 стадион "Санкт-Петербург" собирал в среднем по 44 389 болельщиков.
Таким образом, "Зенит" превзошел показатели пяти ведущих европейских первенств: Германии (средняя посещаемость – 44 209), Англии (37 849), Испании (25 948), Франции (21 760) и Италии (20 782).
Средняя посещаемость чемпионата России в сезоне-2017/18 составила 13 493 зрителя. Матчи "Зенита" во всех турнирах в общей сложности собрали 1 020 966 болельщиков.
Дополнительная информация
https://fc-zenit.ru/news/2018-05-17-srednyaya-poseshchaemost-matchey-zenita-vyshe-chem-v-pyati-vedushchikh-ligakh-evropy.htm
баламошка
В среднем на любой матч в Европе билеты продают задорого, а не раздают бесплатно.
18:12
Millwall82
Запахло шашлыками))) подгоревшими правда слегка.
18:05
waleriy
Ну сколько можно про это говорить: бесплатные билеты и приписки делают свое дело. Весь мир смеется про обоссаное поле бомжей
17:50