Матчи "Зенита" в среднем посещает больше зрителей, чем топ-чемпионаты Европы

Средняя посещаемость матчей "Зенита"​ выше, чем в пяти ведущих лигах Европы, информирует официальный сайт клуба. На каждый из 23 матчей сезона-2017/18 стадион "Санкт-Петербург" собирал в среднем по 44 389 болельщиков.

Таким образом, "Зенит" превзошел показатели пяти ведущих европейских первенств: Германии (средняя посещаемость – 44 209), Англии (37 849), Испании (25 948), Франции (21 760) и Италии (20 782).



Средняя посещаемость чемпионата России в сезоне-2017/18 составила 13 493 зрителя. Матчи "Зенита" во всех турнирах в общей сложности собрали 1 020 966 болельщиков.