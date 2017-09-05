Матч "Спартак" - "Рубин" судит Лапочкин, "Динамо" - "Зенит" - Сухой

Назначены судьи и инспекторы на матчи 9-го тура чемпионата России, информирует официальный сайт РФС. Встречу "Спартак" – "Рубин" обслужит Сергей Лапочкин из Санкт-Петербурга. "Динамо" и "Зенит" рассудит Алексей Сухой из Люберец.
8 сентября, пятница
"Амкар" – ЦСКА: судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Валерий Данченко (Уфа), Роман Усачев (Ростов-на-Дону); резервный судья – Сергей Куликов (Саранск); инспектор – Геннадий Куличенков (Тула).
9 сентября, суббота
"Тосно" – "Анжи": судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Игорь Демешко (Химки); резервный судья – Олег Соколов (Воронеж); инспектор – Сергей Мартынов (Москва).
"Ростов" – "Арсенал": судья – Алексей Николаев (Москва); ассистенты судьи – Максим Гаврилин (Владимир), Андрей Болотенков (Москва); резервный судья – Дмитрий Недвижай (Ставрополь); инспектор – Тарас Безубяк (Санкт-Петербург).
"Спартак" – "Рубин": судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Дмитрий Жвакин (Ленинградская область), Егор Болховитин (Ленинградская область); резервный судья – Владимир Москалев (Воронеж); инспектор – Андрей Бутенко (Москва).
10 сентября, воскресенье
"Динамо" – "Зенит": судья – Алексей Сухой (Люберцы); ассистенты судьи – Арам Петросян (Бронницы), Дмитрий Колосков (Уфа); резервный судья – Николай Волошин (Смоленск); инспектор – Михаил Ходырев (Москва).
"Уфа" – "Краснодар": судья – Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи – Антон Аверьянов (Москва), Тихон Калугин (Москва); резервный судья – Александр Борисов (Самара); инспектор – Николай Иванов (Санкт-Петербург).
"Ахмат" – "Локомотив": судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Владислав Назаров (Невинномысск), Алексей Ширяев (Ставрополь); резервный судья – Иван Сиденков (Санкт-Петербург); инспектор – Игорь Синер (Омск).
11 сентября, понедельник
"Урал" – "СКА-Хабаровск": судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Антон Кобзев (Москва), Дмитрий Чельцов (Москва); резервный судья – Станислав Васильев (Ижевск); инспектор – Юрий Баскаков (Москва).
Дополнительная информация
- Рубин
- Ахмат (футбол)
- Ростов
- Анжи
- Амкар
- Сергей Карасев (судья)
- Владислав Безбородов
- Локомотив М (футбол)
- Зенит СПб
- ЦСКА (футбол)
- Алексей Еськов (судья)
- Спартак (футбол)
- Динамо Москва (футбол)
- Урал Ек
- СКА-Хабаровск
- Краснодар
- Алексей Николаев (судья)
- Арсенал Тл
- Уфа
- Сергей Лапочкин-мл. (судья)
- Тосно
- Сергей Иванов-мл. (судья)
- Кирилл Левников
- Алексей Сухой (судья)
Новоуепинни
Свинки - жалобную песню завыыыыы-вай! Раз-два! Ой да пошто ж Лаааапочкинаааа назнаааааачили! Ой да поштоооооо ж нас судейки прибивааааааа-ают!
15:06
Cheremis57
Вопреки ==== Ежу понятно, что лениградец будет в спартаковской форме! Вопрос только в том, хватит ли у него "умения" утопить казанцев? Да и Бердыеву пора извлечь выводы из судейства продажных судеек!! Думаю, что он проведёт работу с игроками, особенно с Кудряшовым!!!
14:37
Markonie
не знаю кто за кого топит, но по статистике пеналей явно Спартак на последнем месте. Лучше бы был не питерский и не московский арбитр. Чтоб досужих разговоров не возникало в принципе.
14:23
Вопреки
Markonie.... А чем Вы собственно не довольны при том, что ВСЕ питерские арбитры открыто топят за Спартак ??? Особенно, Безбородов
14:19
Markonie
почему питерский арбитр опять обслуживает матч Спартака? Мало судей в стране?
14:17
Вопреки
ALEKS_S..... Потому-что вначале хотели откровенно спартаковского арбитра Безбородова назначить, но перед этим был поднят шум с предположениями, что именно так и поступят, чтобы начинать спасать "Спартак", тем более перед лигой чемпионов... Но решили, что бы народ успокоить, назначили другого, вновь питерского свистуна, при котором федуновские дома вообще не проигрывают, с левыми пеналями (как с Краснодаром в 3-м туре), так и в гостях в прошлом чемпионате, убивая "Амкар", а потом и "УФУ". Так-что казанским ребятам ВНОВЬ придется играть в меньшинстве (как при Безбородове) или готовиться к придуманному пенальти или офсайдам голевым. Берем на контроль и ждем...с последующих комментариев Будогосского и МУТКО, если они, конечно, последуют
13:32
Vladimir Semenovich
Хорошо , что не Безбородов, а то бы этот "лучший" арбитр насудил.
11:26
ALEKS_S
Почему в заголовке опять Спартак??? Бакланы не довольны и с пущим остервенением вгрызаются в крышу распил-арены!!!))))
11:26