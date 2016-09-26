09:47 26 сентября | ФУТБОЛ — РФПЛ

Матч "Амкар" - "Крылья Советов" посетят 8 тысяч болельщиков

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На стадионе "Звезда" состоялось традиционное предматчевое совещание, посвященное матчу 8-го тура чемпионата России между "Амкаром" и "Крыльями Советов", сообщает официальный сайт самарцев. Представители команд определились с игровой формой - хозяева сыграют в красно-черных футболках, гости - в белых. На матче ожидается около 8 тысяч болельщиков, около 50 из них поддержат "Крылья".

Игра состоится сегодня, начало - в 17.00 по московскому времени.

 

Дополнительная информация

http://www.kc-camapa.ru/cgi-bin/newsprn.cgi?14128

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КОММЕНТАРИИ (4)
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ks86

не так уж и мало, в понедельник, на унылые крылья.

10:51 26 сентября

wedes

Целых 8 тыщ, народ в проходах толпиться будет.

10:10 26 сентября

egoshin-alex

Если победим, потесним Зенит.

10:05 26 сентября

Trezvy

Вперёд, "Амкар"!

09:58 26 сентября

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