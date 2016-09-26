Матч "Амкар" - "Крылья Советов" посетят 8 тысяч болельщиков

На стадионе "Звезда" состоялось традиционное предматчевое совещание, посвященное матчу 8-го тура чемпионата России между "Амкаром" и "Крыльями Советов", сообщает официальный сайт самарцев. Представители команд определились с игровой формой - хозяева сыграют в красно-черных футболках, гости - в белых. На матче ожидается около 8 тысяч болельщиков, около 50 из них поддержат "Крылья".
Игра состоится сегодня, начало - в 17.00 по московскому времени.
ks86
не так уж и мало, в понедельник, на унылые крылья.
10:51 26 сентября
wedes
Целых 8 тыщ, народ в проходах толпиться будет.
10:10 26 сентября
egoshin-alex
Если победим, потесним Зенит.
10:05 26 сентября
Trezvy
Вперёд, "Амкар"!
09:58 26 сентября