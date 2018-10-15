Мать Кокориных назвала арест сыновей катастрофой всей ее жизни

Светлана Кокорина, мать Александра и Кирилла Кокориных, отметила, что поступок сыновей является для нее катастрофой. Братья вместе с Павлом Мамаевым избили трех человек в Москве, из-за чего были арестованы судом до 8 декабря.

- Для вас это шоу, и вы реально не понимаете. А для меня это катастрофа всей моей жизни, - заявила Светлана в эфире "Первого канала".

Братья Кокорины и хавбек "Краснодара" Павел Мамаев подозреваются в нападении на водителя ведущей Первого Канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а также на двух чиновников Минпромторга.

Кокорин и Мамаев. Главное по теме. Онлайн