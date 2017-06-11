Массимо Каррера: "Вклад Аленичева? Конечно, что-то от него осталось"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера подчеркнул, что бывший наставник красно-белых Дмитрий Аленичев тоже внес вклад в чемпионство. Напомним, итальянский специалист начал работу в московском клубе в качестве ассистента россиянина, которого отправили в отставку в начале минувшего сезона.

- Как Аленичев реагировал на ваши идеи? Все ли удавалось реализовать, или что-то он не принимал?

– Реагировал хорошо. Он просил меня работать с защитниками и доверял мне в этом полностью. У меня была в этом плане абсолютная свобода.

– Аленичев стремился поставить "Спартаку" игру в короткий пас, этакую версию барселонской "тики-таки", традиционно любимую в этом клубе с давних времен. Знали ли вы об этой спартаковской традиции?

– Не знал. А понять, какой футбол ставит команде Аленичев, у меня было не так много времени. Я приехал в "Спартак" 16 июля, а он уехал 4 августа.

– Вы не сильно любите "тики-таку"? Была же вроде такая цитата на одной из первых пресс-конференций.

– Может, она и неплоха, но для того, чтобы в нее играть, нужны соответствующие футболисты.

– Многими обсуждается, существует ли какой-то вклад Аленичева в нынешнее чемпионство. Что по этому поводу думаете вы?

– Конечно, эту команду набирал Аленичев, поэтому что-то от него осталось. Но все остальное, все, что было с 4 августа, – это уже моя работа. И моих помощников.