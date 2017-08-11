Массимо Каррера: "Помазун – качественный вратарь. Иначе бы его не было в ЦСКА"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера отметил, что Артем Ребров спокойно воспринял свое неучастие в матче 5-го тура чемпионата России с "Арсеналом" (2:0). Также итальянец подчеркнул, что не сомневается в классе голкиперов ЦСКА, передает из Тарасовки корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ.

– Как отреагировал Ребров на то, что он не играл?

– Отлично отреагировал. Он профессионал. И продолжает спокойно работать.

– А для вас важно, сыграет ли Акинфеев?

– Даже если он не сыграет, у ЦСКА есть тот, кто его заменяет. И это качественный футболист, иначе его бы не было в таком клубе.

Напомним, матч ЦСКА – "Спартак" состоится в субботу, 12 августа, на "Арене ЦСКА". Игра начнется в 17.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

"Спартак" перед дерби. Live из Тарасовки