Массимо Каррера: "Пауза на сборные "Спартаку" в помощь"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после победы над "Уралом" (2:0) отметил, что Педро Роша хорошо сыграл в оборонительной фазе. По его словам, смена схемы связано с тем, что игроки команды могут играть на разных позициях.

- В первом тайме вы провели тактические перестановки и перешли на 4-3-3. Прокомментируйте изменения.

- У нас есть игроки, которые могут играть на разных позициях и мы перешли на эту схему. Но мы могли быть более опасными.

- В последних матчах "Спартак" поймал игру. Насколько вовремя подошел перерыв на сборные?

- Пауза нам в помощь. Мы последнее время очень много играли. Будет возможность восстановиться травмированным игрокам.

- Впервые Роша сыграл целый матч и забил. Показалось, что трусовато сыграл в трех моментах. Как оцените его игру?

- Он сыграл хороший матч в оборонительной фазе. Много бегал. Роша может расти и улучшить свои качества. Изначально у него проявлялась скромность. Когда мы поменяли схему, у него было больше свободных зон, и он проявил себя лучше. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)