Массимо Каррера: "Мы знаем и сильные, и слабые стороны ЦСКА. Будем пользоваться последними"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера на пресс-конференции в преддверии матча 6-го тура чемпионата России против ЦСКА отметил, что армейцы показывают качественный футбол и заслуживают уважения. Специалист также подтвердил, что в команде появится еще один аналитик для Лиги чемпионов.

– Сегодня стало известно, что в "Спартаке" появится еще один тренер-аналитик. Можете рассказать подробнее?

– Это еще один аналитик, по большому счету специально для Лиги чемпионов, нам потребуется помощь, чтобы анализировать соперников. Он будет помогать Пилипчуку.

– Какие главные козыри у ЦСКА, чего опасаетесь больше всего?

– Эта команда хорошо сыграна, показывает качественный футбол. Она заслуживает уважения. Мы знаем и ее сильные, и слабые стороны. Будем пользоваться последними.

– Какие именно слабые?

– (Смеется) Этого я вам не скажу.

– Видели последние матчи ЦСКА? Сделали какие-то выводы?

- Я не должен обсуждать другие команды, должен думать о своей.

– Показалось, "Спартак" в нынешнем сезоне меньше использует высокий прессинг. Это действительно так?

– Все зависит от матча и соперника. Иногда это получается, иногда – нет. Увы, не всегда получается осуществить все, над чем ты работаешь на неделе. (Михаил ГОНЧАРОВ)

Матч ЦСКА – "Спартак" состоится в субботу, 12 августа, на "Арене ЦСКА". Игра начнется в 17.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

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