14:50 | Футбол — РФПЛ

Массимо Каррера: "Кутепов - единственный игрок "Спартака", который говорит на итальянском языке"

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Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера сказал, что в команде итальянским языком владеет только Илья Кутепов.

- На самом деле единственный игрок "Спартака", кто хоть чуть-чуть говорит по-итальянски, – не Дмитрий Комбаров, а Илья Кутепов, – цитирует итальянца GQ. – А все потому, что его агент – итальянец Дамиано Драго. Но знаний Ильи пока маловато для того, чтобы мы могли долго разговаривать без переводчика.

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Дополнительная информация

https://www.gq.ru/person/massimo-carrera

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Бивень

Поа Кутепке в Юве!

15:18

behemothus hippo

баламошка А Кутепка-то полиглот оказывается) Пусть тогда обучит и Бокетти по-итальянски говорить. --- ))))) Бокетти - игрочишка, а Кутепов - Игрок!

15:16

баламошка

А Кутепка-то полиглот оказывается) Пусть тогда обучит и Бокетти по-итальянски говорить.

15:02

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