Массимо Каррера: "Кутепов - единственный игрок "Спартака", который говорит на итальянском языке"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера сказал, что в команде итальянским языком владеет только Илья Кутепов.
- На самом деле единственный игрок "Спартака", кто хоть чуть-чуть говорит по-итальянски, – не Дмитрий Комбаров, а Илья Кутепов, – цитирует итальянца GQ. – А все потому, что его агент – итальянец Дамиано Драго. Но знаний Ильи пока маловато для того, чтобы мы могли долго разговаривать без переводчика.
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Бивень
Поа Кутепке в Юве!
15:18
behemothus hippo
баламошка А Кутепка-то полиглот оказывается) Пусть тогда обучит и Бокетти по-итальянски говорить. --- ))))) Бокетти - игрочишка, а Кутепов - Игрок!
15:16
баламошка
А Кутепка-то полиглот оказывается) Пусть тогда обучит и Бокетти по-итальянски говорить.
15:02