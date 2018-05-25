Массимо Каррера: "Кутепов - единственный игрок "Спартака", который говорит на итальянском языке"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера сказал, что в команде итальянским языком владеет только Илья Кутепов.

- На самом деле единственный игрок "Спартака", кто хоть чуть-чуть говорит по-итальянски, – не Дмитрий Комбаров, а Илья Кутепов, – цитирует итальянца GQ. – А все потому, что его агент – итальянец Дамиано Драго. Но знаний Ильи пока маловато для того, чтобы мы могли долго разговаривать без переводчика.

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