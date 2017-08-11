Массимо Каррера: "Если бы у меня был рецепт победы, выигрывал бы каждый матч"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера на пресс-конференции в преддверии матча 6-го тура чемпионата России против ЦСКА подчеркнул, что армейцев трудно победить при любом тренере. Он также добавил, что красно-белые хорошо подготовились ко встрече, как было и перед игрой 4-го тура с "Зенитом" (1:5).

– Вы уже много в России, хорошо изучили всех соперников. Можно ли сказать, что сейчас вам уже легче готовиться к матчам?

– Естественно, на данный момент я намного больше знаком как с ЦСКА, так и с другими командами.

– В прошлом году вы дважды обыграли армейцев – сначала при Слуцком, потом при Гончаренко. Стала ли команда при Гончаренко сильнее, на ваш взгляд?

– ЦСКА в принципе сложно победить. Отвечу так.

– Совсем недавно "Спартак" провалился в Санкт-Петербурге. Как сделать так, чтобы катастрофа против другого сильного соперника – ЦСКА – не повторилась? Есть ли рецепт?

– Если бы у меня был рецепт, я бы выигрывал каждый матч (смеется). А на самом деле мы подготовились хорошо, как было и перед "Зенитом". Но это футбол. Случаются эпизоды, которые нарушают равновесие в той или иной игре. Поэтому и может произойти что угодно.

Напомним, матч ЦСКА – "Спартак" состоится в субботу, 12 августа, на "Арене ЦСКА". Игра начнется в 17.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.