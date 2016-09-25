19:11 25 сентября | ФУТБОЛ — РФПЛ

Массимо Каррера: "Был бы я в спортивном костюме, "Спартак", может, и обыграл бы "Уфу"

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Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после поражения от "Уфы" (0:1) в домашнем матче 8-го тура чемпионата России в эфире телеканала "Наш футбол" подчеркнул, что результат не соответствует ходу встречи. Также итальянский специалист выразил мнение, что команде нужно было больше играть за счет индивидуального мастерства в атаке.

– Результат немного фальшивый, – подчеркнул Каррера. – Во втором тайме были хорошие моменты. В первом тайме было сложно – соперник закрывался в защите, потом забил гол, который мы не должны были позволить. Во втором тайме ребята отдали все, что было, я рад за это. У нас было много возможностей, но, увы, футбол таков. Можно проиграть, когда заслуживаешь выиграть и наоборот.

– Возможно при компактной игре в обороне соперника нужно было играть больше за счет индивидуальных действий?

– Да, конечно, с командами, играющими компактно в защите, надо больше идти один в один, пробовать что-то индивидуально. Сегодня мы этим не воспользовались, но создали много опасных ситуаций.

– Вы наконец появились в костюме – "Спартак" вам сшил фирменный?

– Было лучше, когда я был в спортивном костюме. Тогда, может, и сегодня мы бы выиграли.

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КОММЕНТАРИИ (6)
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URS123

Гончаренко теперь "конь" навеки, федунята не учли. После двух таких поражений (СКА и сегодня ДОМА) надо оранжевый костюм гастрабайтера надевать.

19:44 25 сентября

lee74

Нормально сыграли. Хладнокровнее надо использовать моменты.

19:37 25 сентября

вмф 949

нормальный матч просто не всегда же выигрывать все впереди

19:31 25 сентября

баламошка

Нужно было в пулемёт переодеться и стрелять по воротам Уфы.

19:30 25 сентября

itiv

Костюм Лунева - лучше примерить! Сто пудов румын-молдаванин заберет в Зенит!

19:24 25 сентября

Vlаdimir

Когда очередной раунд переговоров Федуна с Бердыевым? Или все же Федун потерпит с увольнением итальянца до конца сезона?

19:23 25 сентября

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