Массимо Каррера: "Был бы я в спортивном костюме, "Спартак", может, и обыграл бы "Уфу"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после поражения от "Уфы" (0:1) в домашнем матче 8-го тура чемпионата России в эфире телеканала "Наш футбол" подчеркнул, что результат не соответствует ходу встречи. Также итальянский специалист выразил мнение, что команде нужно было больше играть за счет индивидуального мастерства в атаке.

– Результат немного фальшивый, – подчеркнул Каррера. – Во втором тайме были хорошие моменты. В первом тайме было сложно – соперник закрывался в защите, потом забил гол, который мы не должны были позволить. Во втором тайме ребята отдали все, что было, я рад за это. У нас было много возможностей, но, увы, футбол таков. Можно проиграть, когда заслуживаешь выиграть и наоборот.

– Возможно при компактной игре в обороне соперника нужно было играть больше за счет индивидуальных действий?

– Да, конечно, с командами, играющими компактно в защите, надо больше идти один в один, пробовать что-то индивидуально. Сегодня мы этим не воспользовались, но создали много опасных ситуаций.

– Вы наконец появились в костюме – "Спартак" вам сшил фирменный?

– Было лучше, когда я был в спортивном костюме. Тогда, может, и сегодня мы бы выиграли.