Марко Обрадович покинул "Енисей"

"Енисей" и сербский нападающий команды Марко Обрадович приняли решение о досрочном разрыве действующего контракта, сообщает официальный сайт РПЛ.

Обрадович пришел в "Енисей" в феврале 2018 года. В текущем сезоне он сыграл 14 матчей за красноярскую команду, в которых отметился одной результативной передачей.

- Мне было очень приятно играть в "Енисее". Я благодарен своим партнерам по команде – с ними было очень здорово, - приводит слова Панченко официальный сайт РПЛ. - Я благодарен красноярским болельщикам. Этот город навсегда в моем сердце. Спасибо вам за все и я надеюсь “Енисей” решит задачу и останется в РПЛ.