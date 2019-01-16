13:43 | Футбол — РПЛ

Марко Обрадович покинул "Енисей"

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"Енисей" и сербский нападающий команды Марко Обрадович приняли решение о досрочном разрыве действующего контракта, сообщает официальный сайт РПЛ.

Обрадович пришел в "Енисей" в феврале 2018 года. В текущем сезоне он сыграл 14 матчей за красноярскую команду, в которых отметился одной результативной передачей.

- Мне было очень приятно играть в нисее". Я благодарен своим партнерам по команде – с ними было очень здорово, - приводит слова Панченко официальный сайт РПЛ. - Я благодарен красноярским болельщикам. Этот город навсегда в моем сердце. Спасибо вам за все и я надеюсь “Енисей” решит задачу и останется в РПЛ.

 

Дополнительная информация

https://premierliga.ru/news/clubs/news_22949.html

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