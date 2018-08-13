Марко Араторе: "Думаю, что российская премьер-лига очень сильная"

Новичок "Урала" Марко Араторе, перешедший из "Санкт-Галлена", заявил, что хочет добиться побед вместе со своим новым клубом, а также выразил мнение о том, что РПЛ - сильная лига.

- Я очень счастлив оказаться здесь, - приводит пресс-служба клуба слова Араторе. - Сейчас я подписал контракт и не могу дождаться, чтобы скорее сыграть на этом красивом стадионе – "Екатеринбург Арене". Знаю, что тренер ставит команде хороший футбол и "Урал" старается не играть за счет длинных передач, что как раз хорошо подходит под мои игровые характеристики. В целом, мне кажется, что "Урал" хорошая команда, с хорошим духом, надеюсь, мы добьемся много побед. Думаю, что Российская Премьер-Лига очень сильная. И я рад, что буду принимать участие в этом турнире! Надеюсь, покажу все, на что способен.

27-летний швейцарский хавбек будет выступать за клуб под номером 21. Срок соглашения и финансовые условия сделки не называются.

В этом сезоне он принял участие в 4 матчах, отдав 1 голевую передачу. В прошлом сезоне в активе хавбека 9 мячей и 6 голевых передач в 40 играх.