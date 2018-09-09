Маркизио прибыл в тренировочный центр "Зенита"

Новичок "Зенита" Клаудио Маркизио прибыл в тренировочный центр сине-бело-голубых, сообщает клубная пресс-служба. Накануне 32-летний вместе с семьей прилетел в Санкт-Петербург.

Сегодня, 9 сентября, "Зенит" на своем домашнем стадионе проведет товаришеский матч против "Кайрата". Встреча начнется в 18.00 по московскому времени. Перед началом игры состоится презентация Маркизио в качестве новичка "Зенита".

Ранее игрок выступал за "Ювентус" с 2006 по 2018 годы. На счету хавбека 55 матчей и 5 голов за сборную Италии.

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