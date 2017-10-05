Уличная атлетика при поддержке Datsun
10:11 | Футбол — РФПЛ

Мариу Фернандес: "Раньше я иногда приходил пьяным на тренировки, но потом понял - с меня хватит"

16

Защитник ЦСКА Мариу Фернандес рассказал, что серьезно изменил свою жизнь после переезда в Москву. Он добавил, что сейчас вообще не притрагивается к алкоголю.

Переехав в Россию, я обрел Бога, поменял свою жизнь. Моя семья была из церковных прихожан. Они много времени проводили в церкви, – приводит "Российская газета" слова Фернандеса. – А я пропадал в ночных клубах, выпивал, прогуливал тренировки. Но когда я переехал в Москву, как-то решил сходить в бразильскую церковь. И люди там мне очень помогли. С этого момента я поменялся, начал читать Библию. Но при этом я никакой не святой. Я иногда совершаю ошибки, как и любой человек. Но я многое понял и от многого отказался.

Я вообще не дотрагиваюсь до алкоголя. А раньше столько выпивал, что иногда даже пьяным приходил на тренировки. Но в какой-то момент я понял: с меня хватит. Я даже помню этот день. Мы сидели за обедом в ресторане с друзьями в Порту-Алегри, как подошел мой агент и сказал: "Мариу, ЦСКА только что отправил по почте такой контракт. Можешь подписать его". Вот так, за обедом я поставил подпись под контрактом. Кто-то из друзей предложил в этот момент выпить, но я отказался. Ограничился апельсиновым соком (улыбается).

Напомним, 27-летний Фернандес перешел в ЦСКА в 2012 году. Всего он провел за армейцев 182 матча во всех клубных турнирах, забил два гола и отдал 29 результативных передач.

Дополнительная информация

https://rg.ru/2017/10/05/mario-fernandes-vsegda-proshu-mamu-chtoby-ona-prigotovila-mne-borshch.html

16
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (16)
Войти, чтобы оставить комментарий

Непорочный как ТИ

Браво Великому Натурализатору Мутко!!! Гип-гип-УРА!!!

12:49

crazysun78

контракт подписал в ресторане, "на карандаш" попал в клубе...

12:39

yspesh4

Что и следовало доказать - отвечаешь тонкой про...ке таллеру, что библию читают всю жизнь, называешь его местным дурачком, и трут обоих. Ударим этим методом по чмокам и слуцкерам! Но пасаран!

12:12

Рыппко Коноплянкыч Зозулькаев

Герой!

12:05

АНГЛИЙСКИЙ СЛУЦКЕР

Поближе познакомься с кокой и мамаем..... Они для тебя проведут сеансы "спиритизма"!!!

11:57

vaysman

а чего такого? раньше на игру выходили пьяные, не то что на тренировку. и ВЕДЬ ИГРАЛИ!!!

11:46

The glory !

Марио молодец , хоть завязал , а в спартаке глушаковский самогон до сих пор крячат ,что чуть в пердив не отправились

11:43

pahom-17

главное чтобы не курил...пусть повесит старый плакат..,,Одна капля никотина убивает лошадь,,

11:34

drJekil

Теперь усатый будет ходить и принюхиваться)

11:21

TTT-51

Забыли про Рому Широкова? Ведь на самом деле ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ футбол вернул его в жизнь, когда увидел, что может чего-то серьезного достичь! Дай Бог, чтобы у Фернандеса получилось не хуже!

11:19

lavrentev01

"РАНЬШЕ Я ИНОГДА ПЬЯНЫМ ПРИХОДИЛ НА ТРЕНИРОВКИ, НО ПОТОМ ПОНЯЛ - С МЕНЯ ХВАТИТ" ... И РЕШИЛ НЕ ХОДИТЬ НА НИХ ВООБЩЕ!

11:11

romy4_84

кони, как у еременко дела?

11:09

SS-1525-Sergey

До Брошина далеко!)

11:07

shpasic

а, ну, теперь-то понятно, по какому принципу он в сборную попал))

11:06

spetrov

Оно и правильно, Марио. Для алкоголя еще будет время в твоей жизни. "Потом... Если захочешь..." (с)

10:59

71

Удачи , Марио) Ты - Конь!

10:23