Мариу Фернандес: "Раньше я иногда приходил пьяным на тренировки, но потом понял - с меня хватит"

Защитник ЦСКА Мариу Фернандес рассказал, что серьезно изменил свою жизнь после переезда в Москву. Он добавил, что сейчас вообще не притрагивается к алкоголю.
– Переехав в Россию, я обрел Бога, поменял свою жизнь. Моя семья была из церковных прихожан. Они много времени проводили в церкви, – приводит "Российская газета" слова Фернандеса. – А я пропадал в ночных клубах, выпивал, прогуливал тренировки. Но когда я переехал в Москву, как-то решил сходить в бразильскую церковь. И люди там мне очень помогли. С этого момента я поменялся, начал читать Библию. Но при этом я никакой не святой. Я иногда совершаю ошибки, как и любой человек. Но я многое понял и от многого отказался.
Я вообще не дотрагиваюсь до алкоголя. А раньше столько выпивал, что иногда даже пьяным приходил на тренировки. Но в какой-то момент я понял: с меня хватит. Я даже помню этот день. Мы сидели за обедом в ресторане с друзьями в Порту-Алегри, как подошел мой агент и сказал: "Мариу, ЦСКА только что отправил по почте такой контракт. Можешь подписать его". Вот так, за обедом я поставил подпись под контрактом. Кто-то из друзей предложил в этот момент выпить, но я отказался. Ограничился апельсиновым соком (улыбается).
Напомним, 27-летний Фернандес перешел в ЦСКА в 2012 году. Всего он провел за армейцев 182 матча во всех клубных турнирах, забил два гола и отдал 29 результативных передач.
Дополнительная информация
https://rg.ru/2017/10/05/mario-fernandes-vsegda-proshu-mamu-chtoby-ona-prigotovila-mne-borshch.html
Непорочный как ТИ
Браво Великому Натурализатору Мутко!!! Гип-гип-УРА!!!
12:49
crazysun78
контракт подписал в ресторане, "на карандаш" попал в клубе...
12:39
yspesh4
Что и следовало доказать - отвечаешь тонкой про...ке таллеру, что библию читают всю жизнь, называешь его местным дурачком, и трут обоих. Ударим этим методом по чмокам и слуцкерам! Но пасаран!
12:12
Рыппко Коноплянкыч Зозулькаев
Герой!
12:05
АНГЛИЙСКИЙ СЛУЦКЕР
Поближе познакомься с кокой и мамаем..... Они для тебя проведут сеансы "спиритизма"!!!
11:57
vaysman
а чего такого? раньше на игру выходили пьяные, не то что на тренировку. и ВЕДЬ ИГРАЛИ!!!
11:46
The glory !
Марио молодец , хоть завязал , а в спартаке глушаковский самогон до сих пор крячат ,что чуть в пердив не отправились
11:43
pahom-17
главное чтобы не курил...пусть повесит старый плакат..,,Одна капля никотина убивает лошадь,,
11:34
drJekil
Теперь усатый будет ходить и принюхиваться)
11:21
TTT-51
Забыли про Рому Широкова? Ведь на самом деле ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ футбол вернул его в жизнь, когда увидел, что может чего-то серьезного достичь! Дай Бог, чтобы у Фернандеса получилось не хуже!
11:19
lavrentev01
"РАНЬШЕ Я ИНОГДА ПЬЯНЫМ ПРИХОДИЛ НА ТРЕНИРОВКИ, НО ПОТОМ ПОНЯЛ - С МЕНЯ ХВАТИТ" ... И РЕШИЛ НЕ ХОДИТЬ НА НИХ ВООБЩЕ!
11:11
romy4_84
кони, как у еременко дела?
11:09
SS-1525-Sergey
До Брошина далеко!)
11:07
shpasic
а, ну, теперь-то понятно, по какому принципу он в сборную попал))
11:06
spetrov
Оно и правильно, Марио. Для алкоголя еще будет время в твоей жизни. "Потом... Если захочешь..." (с)
10:59
71
Удачи , Марио) Ты - Конь!
10:23