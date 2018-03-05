Мариу Фернандес из-за травмы пропустит до 1,5 месяцев

Защитник ЦСКА Мариу Фернандес, получивший травму в матче 21-го тура чемпионата России против "Урала" (1:0), пропустит до 1,5 месяцев, сообщает официальный сайт клуба. У игрока обороны армейцев диагностировано повреждение мышцы задней поверхности правого бедра.
Ближайший матч команда Виктора Гончаренко проведет 8 марта в Москве - соперником команды Виктора Гончаренко по первой игре 1/8 финала Лиги Европы будет "Лион". Ответная игра состоится 15 марта в Лионе.
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Дополнительная информация
https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/mario-fernandes-proshyel-obsledovanie-1/
Lennon
Ударим отсутствием защиты по отсутствию Неймара!!!
18:21
inspire
Русский Я Какая разница играть в Хабаровске или Перми в ноябре или марте? ============ во-во ... Краснодар в августе по жаре принимал Урал и Амкар, а затем в конце ноября и начале декабря поехал в Ебург и Пермь ... "осень-весна" виновата наверное )))
17:49
Русский Я
Спринт Все травмы из-за идиотического времени проведения матчей. Играли бы по нормальной для России системе весна-осень и многих травм просто не было. 17:07----------------------- Какая разница играть в Хабаровске или Перми в ноябре или марте? Начинать в апреле и заканчивать в октябре мы не будем при любой системе. Хотя если отказаться от еврокубков, то да, можно и рано не начинать и поздно не играть.
17:29
inspire
Спринт Все травмы из-за идиотического времени проведения матчей. Играли бы по нормальной для России системе весна-осень и многих травм просто не было. ============= ну да, при "весна-осень" начинали в мае и заканчивали в сентябре )))
17:25
shpasic
кстати, разве не Гинер ратовал за систему Осень-Весна?
17:23
shpasic
Спринт, идиотическая УЕФА проводит матчи ранней стадии плей-офф в феврале. вот бы её отменить!
17:18
Спринт
Все травмы из-за идиотического времени проведения матчей. Играли бы по нормальной для России системе весна-осень и многих травм просто не было.
17:07
SLAVA555
Пипец, Васин, Фернандес! Вот он шанс для Хосонова!
16:59