16:30 | Футбол — РФПЛ

Мариу Фернандес из-за травмы пропустит до 1,5 месяцев

3 марта. Москва. ЦСКА - "Урал" - 1:0. Мариу ФЕРНАНДЕС и врач ЦСКА Шагабутдин КЕРИМОВ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
3 марта. Москва. ЦСКА - "Урал" - 1:0. Мариу ФЕРНАНДЕС и врач ЦСКА Шагабутдин КЕРИМОВ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
8

Защитник ЦСКА Мариу Фернандес, получивший травму в матче 21-го тура чемпионата России против "Урала" (1:0), пропустит до 1,5 месяцев, сообщает официальный сайт клуба. У игрока обороны армейцев диагностировано повреждение мышцы задней поверхности правого бедра.

Ближайший матч команда Виктора Гончаренко проведет 8 марта в Москве - соперником команды Виктора Гончаренко по первой игре 1/8 финала Лиги Европы будет "Лион". Ответная игра состоится 15 марта в Лионе.

Роман Бабаев - о травмах и контрактах игроков ЦСКА // 
БЕЗ-защитный ад Черчесова. Сборная России теряет оборону

Дополнительная информация

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/mario-fernandes-proshyel-obsledovanie-1/

8
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (8)
Войти, чтобы оставить комментарий

Lennon

Ударим отсутствием защиты по отсутствию Неймара!!!

18:21

inspire

Русский Я Какая разница играть в Хабаровске или Перми в ноябре или марте? ============ во-во ... Краснодар в августе по жаре принимал Урал и Амкар, а затем в конце ноября и начале декабря поехал в Ебург и Пермь ... "осень-весна" виновата наверное )))

17:49

Русский Я

Спринт Все травмы из-за идиотического времени проведения матчей. Играли бы по нормальной для России системе весна-осень и многих травм просто не было. 17:07----------------------- Какая разница играть в Хабаровске или Перми в ноябре или марте? Начинать в апреле и заканчивать в октябре мы не будем при любой системе. Хотя если отказаться от еврокубков, то да, можно и рано не начинать и поздно не играть.

17:29

inspire

Спринт Все травмы из-за идиотического времени проведения матчей. Играли бы по нормальной для России системе весна-осень и многих травм просто не было. ============= ну да, при "весна-осень" начинали в мае и заканчивали в сентябре )))

17:25

shpasic

кстати, разве не Гинер ратовал за систему Осень-Весна?

17:23

shpasic

Спринт, идиотическая УЕФА проводит матчи ранней стадии плей-офф в феврале. вот бы её отменить!

17:18

Спринт

Все травмы из-за идиотического времени проведения матчей. Играли бы по нормальной для России системе весна-осень и многих травм просто не было.

17:07

SLAVA555

Пипец, Васин, Фернандес! Вот он шанс для Хосонова!

16:59

Олимпиада Live!
Олимпиада Live!