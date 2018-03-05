Мариу Фернандес из-за травмы пропустит до 1,5 месяцев

Защитник ЦСКА Мариу Фернандес, получивший травму в матче 21-го тура чемпионата России против "Урала" (1:0), пропустит до 1,5 месяцев, сообщает официальный сайт клуба. У игрока обороны армейцев диагностировано повреждение мышцы задней поверхности правого бедра.

Ближайший матч команда Виктора Гончаренко проведет 8 марта в Москве - соперником команды Виктора Гончаренко по первой игре 1/8 финала Лиги Европы будет "Лион". Ответная игра состоится 15 марта в Лионе.

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