18:52 | Футбол — РФПЛ

Марио Пашалич: "Плетикоса сказал, что в "Спартаке" меня ждет самое лучшее"

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Новичок "Спартака" полузащитник Марио Пашалич в преддверии матча 5-го тура чемпионата России против "Арсенала" отметил, что команда после разгрома от "Зенита" (1:5) должна двигаться дальше, передают из Тарасовки корреспонденты "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ и Михаил ГОНЧАРОВ.

– Какие впечатления от первого матча, что скажете по поводу игры с "Зенитом"?

– От такого матча, само собой, не могли остаться позитивные впечатления. Но это футбол, здесь такое бывает. Хорошо, что есть возможность идти дальше, уже завтра у нас будет шанс показать, что мы можем демонстрировать совершенно другую игру и результаты. В матче с "Арсеналом" нужно брать три очка. Надеюсь, так и произойдет.

– Правда, что перед переходом в "Спартак" вы советовались с Плетикосой?

– Конечно. Ведь он легенда этого клуба, играл здесь четыре года. Тот разговор был очень важен для меня. Стипе сказал, что в Москве меня ждет самое лучшее – как в клубе, так и на трибунах. Он дал лучшие рекомендации, а я к ним прислушался, ведь он хорошо познакомился со "Спартаком" за свои годы.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 4-й тур. "Зенит" - "Спартак" и другие матчи
Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 5-й тур
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КОММЕНТАРИИ (5)
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bond1951

ОН ОШИБСЯ .........

21:03

Пиитерец

Хорошее началось в воскресенье! Добро пожаловать в ФК "Полуочко"!

20:22

Millwall82

"Но Плетикоса мне не сказал что меня ждет Пять" - добавил Пашалич.

19:16

zvovs

Дружба кончилась.)

19:15

karel9

Молодец, Марио! Проконсультировался у Стипе.

19:13