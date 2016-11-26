20:36 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Мануэл Фернандеш: "В концовке нужно было идти вперед и забивать второй гол"

0
0
0

Полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш посетовал на плохую реализацию моментов в матче 15-го тура премьер-лиги с "Уралом" (1:1). Отметим, что екатеринбуржцам удалось отыграться в компенсированное время.

– Мы показали хороший футбол и создали множество моментов, но реализация была не на уровне, - цитирует официальный сайт "Локомотива" Фернандеша. - В концовке нужно было идти вперед и забивать второй гол. Футболисту "Урала" удался хороший удар. Когда мяч влетает в сетку после удара с 30 метров, да еще и на последней минуте, тут уже ничего не сделать. Тем не менее, нужно продолжать в том же духе и работать над реализацией.

– Как оцените свою форму?

– Чувствую себя хорошо, помогаю команде. Но самое главное, есть ли у нас три очка или нет. Да, мы играем лучше, чем три месяца назад, но нужно побеждать и подниматься на то место в таблице, которые "Локомотив" заслуживает.

Дополнительная информация

http://www.fclm.ru/ru/publications/news/14332

0
0
0
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 15-й тур
Материалы REN-TV

"Крестный, одумайся". Блондинка написала президенту...

Чемпионы по украденным шубам...

Руководству РЕН ТВ угрожают за показ фильма "Украина в огне"...

"Лукойл" отметил 25-летие в Кремле под песни Лещенко с белужьей икрой и...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ