Манчини сыграл против сборной правительства РФ, Каррера не приехал

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини принял участие в матче МИД Италии против сборной правительства РФ. В составе российского правительства на поле появились вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, министр энергетики Александр Новак, министр экономического развития Максим Орешкин и бывший защитник сборной СССР Вагиз Хидиятуллин.

Игра завершилась победой итальянцев со счетом 3:1, именно Манчини провел победный мяч. По словам Дворковича, принять участие в игре был приглашен и главный тренер "Спартака" Массимо Каррера, но он не смог приехать.

- Организаторы перенесли дату игры, и я смог приехать, а уже через два часа возвращаюсь в Санкт-Петербург, - цитирует ТАСС Манчини. - С удовольствием откликнулся, потому что очень ценю такие мероприятия, хочу поддерживать хорошие отношения между двумя великими странами.