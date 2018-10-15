Мама Кокорина - о травме сына: "Он безумно хотел восстановиться, накупил себе аппаратуры"

Светлана Кокорина, мама футболиста "Зенита" Александра Кокорина, арестованного по обвинению в хулиганстве после двух драк в центре Москвы, в эфире передачи "Малахов. Прямой эфир" рассказала о серьезной травме колена, которую ее сын получил в мартовском матче 1/8 финала Лиги Европы с "РБ Лейпциг" и восстановлении после нее.

– Вспоминаю 15 марта. Он был заряжен на победу, обещал выиграть, и был сам в этом уверен. И тут он ломается на первых минутах. Утром мы уже в Риме, вечером операция, потом долгое восстановление. Я помню первый день после операции, его в 9 вечера привезли. И уже в 9 утра ему поставили аппарат, который должен был ногу сгибать. Ему сказали, что нужно ногу сгибать под 45 градусов. Это боль невыносимая. Я не могла ему смотреть в глаза, выходила в коридор. А он закусывал палочку, искусал губы в кровь. Но он сделал все, что скажут, даже больше.

И так полтора месяца в Риме. Он так подошел к восстановлению, что когда вернулся сюда, в Россию, хотел взять людей и платить им зарплату, чтобы они корректировали его. Он безумно хотел восстановиться. Вы не представляете, какую работу он делал. Мне было тяжело смотреть, я падала. А он делал, делал, делал, делал. Накупил себе аппаратуры, всевозможные тренажеры, огромный аппарат, который есть только у "Челси". Все это скупил, все это дома. Вы не представляете, как он работал. Он стал выходить, знал, что не до конца восстановился, ему было очень тяжело. Но он понимал, что скоро придет в норму и скоро начнет играть, - сказала Кокорина.