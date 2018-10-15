Мама Кокорина - о состоянии сына: "Он убит"

Мама нападающего "Зенита" Александра Кокорина Светлана заявила, что тот расстроен своим поступком.

- Он убит, - сказала Светлана Кокорина в интервью программе "Малахов. Прямой эфир". - Я видела его на оглашении. У него ввалились скулы, трясутся губы. Он убит. Я до перерыва досидела и не смогла смотреть. Ему очень плохо. Это не его состояние.

Напомним, братья Кокорины вместе с хавбеком "Краснодара" Павлом Мамаевым были взяты под стражу до 8 декабря за участие в двух драках в центре Москвы. В настоящий момент они находятся в СИЗО "Бутырка".

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