Максим Канунников: "Зенит" не даст "Рубину" создать много моментов"

Нападающий "Рубина" Максим Канунников поделился ожиданиями от предстоящего матча 7-го тура чемпионата России с "Зенитом". Футболист отметил, что в этом матче нужно будет использовать каждый шанс.

– Надо выбираться в верх таблицы. Первый шаг есть. Хочется улучшать игру еще. Если сейчас будем говорить, что "Рубин" вернулся, это неправильно, – приводит слова Канунникова официальный сайт "Рубина". – Нужно основательно подходить к каждой игре, каждый момент доводить до логического завершения. Уверен, что "Зенит" нам не даст создать столько шансов, нужно будет использовать любой момент. Видно, что они набирают.