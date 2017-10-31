Максим Беляев: "Квинси на Кокорина не лает"

Защитник "Арсенала" Максим Беляев в интервью официальному сайту тульской команды отметил, что пес Квинси приносит удачу ему и команде. По словам игрока, имя собаки не связано с лидером "Спартака".

– В интернете освещалась история, как вы подобрали дворняжку. Как поживает Квинси?

– Сейчас у жены спрошу. Она говорит, что пес приносит удачу нашей семье, мне и "Арсеналу". Как только мы его подобрали – сразу пошел результат. Как раз "Краснодар", "Зенит" и ЦСКА победили.

– Летом писали, что вами интересовался "Спартак", и тут вы называете собаку именем одного из лидеров красно-белых. Кто-то увидит связь.

– Собака у нас появилась до того, как пошли эти слухи. А имя мы подбирали долго и решили, что Квинси хорошо ложится на язык. Кстати, если посмотреть в инстаграме, увидишь, что очень много домашних животных зовут так же. Так что не мы первые.

– Как пишут в книгах, все совпадения случайны?

– Да. Просто красивое имя.

– На Кокорина, который над Промесом шутит, лаять ваш питомец не будет?

– Когда видит по телевизору, вроде не лает.