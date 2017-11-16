Магомед Оздоев: "На тренировках забиваем, будем забивать и в играх"

Полузащитник "Рубина" Магомед Оздоев сообщил, что команда активно готовится к игре 17-го тура чемпионата России против "Арсенала". Футболист предположил, что в ближайшее время казанцы должны выйти из кризиса.

– Голы нелегко даются всем, – цитирует "Р-Спорт" Оздоева. – На тренировках забиваем, будем забивать и в играх. У нас идет черная полоса, если бы знали, в чем проблема, то исправили бы сразу. Бьем много, но попадаем в штангу, вратаря. Голы пойдут, и их будет много. На перерыв в чемпионате каждый смотрит по-своему. Мы отдохнули, хорошо поработали. Будем биться в каждом матче за каждое очко. "Арсенал" не сильно изменился с первого круга. Мы понимаем, как нужно играть против него, а детали обсудим перед матчем.

Матч 17-го тура чемпионата России против "Арсенала" казанский клуб проведет 18 ноября. На данный момент "Рубин" занимает десятую строчку в таблице, "Арсенал" – седьмую.