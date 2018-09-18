Магнуссон пропустит матч со "Спартаком"

Бьянки Гуннлаугссон, официальный представитель защитника ЦСКА Хердура Магнуссона, рассказал "СЭ" о характере травмы 25-летнего исландца.

- У Хердура ничего серьезного, просто повреждение подколенного сухожилия. Но две-три недели он пропустит, - сказал Гуннлаугссон.

Магнуссон получил травму в матче 7-го тура чемпионата России с "Уфой" (0:3), покинув поле в первом тайме. Скандинав не полетел в Чехию на игру 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Викторией", которая пройдет 19 сентября.

Напомним, что следующую встречу армейцы проведут в воскресенье, 23 сентября, против "Спартака" в 8-м туре РПЛ. В этом сезоне новичок красно-синих провел в составе москвичей 7 матчей. (Игорь Новиков)