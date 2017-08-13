Мачей Рыбус: "Локомотив" не ожидал такой игры от "Тосно"

Полузащитник "Локомотива" Мачей Рыбус в перерыве матча 6-го тура чемпионата России с "Тосно" посетовал на слабое созидание голевых моментов. По его словам, железнодорожники не ожидали такой игры от соперника.

- Мы не ожидали такой игры, - сказал Рыбус в эфире телеканала "Наш футбол". - У "Локомотива" был только один голевой момент, нужно создавать больше. Необходимо больше пасовать, переводить мяч быстрее.

Должны, как и раньше, показать лучший футбол во втором тайме. Семин ругался из-за того, что я не вернулся в оборону? Нет. Думаю, что претензии были в другом.

Трансляция матча "Локомотив" – "Тосно"