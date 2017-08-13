Лунев сыграл рукой за штрафной. И избежал наказания

На 59-й минуте матча 6-го тура чемпионата России "Зенит" – "Ахмат" серьезную ошибку допустил арбитр Игорь Федотов, не удаливший вратаря хозяев Андрея Лунева. Судья не увидел, а второй ассистент Сергей Суховерхов ему не подсказал, что голкипер сыграл рукой за пределами штрафной площади и лишил игрока "Ахмата" явной возможности забить гол. (Александр БОБРОВ)
Андрей Лунев играет рукой за штрафной. Судьи этого не видят...
Андрей Лунев играет рукой за штрафной. Судьи этого не видят...
Drek
На данный момент есть такой факт, что Зенит пока сильнейший клуб в Согазе. Это Спартак был в конце прошлого века,потом Локо,ЦСКА с Вагнером и Карвальо,а сейчас Зенит.Это просто очевидно.Игроки приличные идут не из-за денег,а просто под имена тренеров.Посмотрите на состав тренеров у Зенита после Петржелы. Каррера только для нас,в России это Коррера,а для всего мирового футбола,это примерно Богданыч Семак ,пришедший в незапно в какой-то европейский клуб.Слуцкого знают по Лиге Чемпионов,а фамилия Корреры просто ни о чем.Вот поэтому и не идут игроки под этого тренера,пока не идут.Вот покажет он свой клуб достойно в Лиге Чемпионов,вот тогда сразу дела пойдут веселей.Вот про Луана шла полемика,а Луан знает Клопа,а вот Карреру не знает, а Луан все-такиолимпийский чемпион.А судьи у нас такие,какие есть на судей валить все проблемы ,это удел слабаков.Помните заявления о заговоре Москвы у Петржелы?Вот я про это и говорю.
23:14
old grumbler
Бульбульгук, вождь краснорожих Ну по неназначенным пенальти равенство-Иванович пихнул Лео в спину рукой в штрафной, на повторах хорошо видно руку между корпусами игроков................................. сколько раз повтор посмотрел великий решала???? На поле любой эпизод длится доли секунды, это первое, может и толкал но они оба бежали и оба ручонками махали он хотя бы плечо в плечо бежал.... и говорить о равных не назначенных пенальти не стоит по той причине что любой гол забитый в России полностью меняет ситуацию на поле, что бы было забей Зенит на 11-й минуте никто не знает а то что игроки Ахмата по очереди били по ногам Паредеса не видел только слепой и да те кто били получили ответку... никогда игроки команды не позволят сопернику безнаказанно бить по ногам своему лучшему игроку
23:02
Алекс Ферги
AlexCS4, расскажи, что Стрелка покупает ))))
22:59
Бульбульгук, вождь краснорожих
Ну по неназначенным пенальти равенство-Иванович пихнул Лео в спину рукой в штрафной, на повторах хорошо видно руку между корпусами игроков. Просто нап падать не стал, а так нарушение налицо. Да и удаление-первая желтая после явной провокации Кришито. Вторая и красная-после того как арбитр закрыл глаза на удар по ногам Кришито против все того же Уциева. Горец помчался мстить за что и схлопотал. Если бы судество было нормальным-удаления бы не было. Неизвестно, как сложилась бы игра, если бы судейство было нормальным-с пенальти в обе стороны, с красной Луневу и без удаления Уциева, с составами 11 на 10 в пользу Ахмата. Но говорить, что судья не повлиял на игру-это глупо. ИМХО.
22:53
Таки да
Судьи отвлеклись в этот момент, считали деньги в уме.
22:52
old grumbler
AlexCS4 ...................................чего не судишь на поле бычок не дояный а???????????? То что ты увидел всем мало интересно что судил судья есть в протоколе и на этом точка....
22:52
AlexCS4
Алекс Ферги Вот споры ))) Зенит хотя матчи не отдает и не покупает ============== Аффтар, жжошь! Пиши исчо! Особенно про "не покупает".
22:50
Алекс Ферги
Вот споры ))) Зенит хотя матчи не отдает и не покупает, как СПАМ, Урал (вот уж клоуны валить на вратаря потом ))), Локо и Амкар.
22:49
Drek
На матчи можно будет назначать судей не по региональному принципу,а по их квалификации.
22:47
AlexCS4
=TeoDor= AlexCS4 отложенный штраф? не, не слышал ... ======== Дурак что ли? Посмотри хоть протокол матча, если читать умеешь.
22:47
Drek
199 В прошлом сезоне сделали пищевик чемпионом, в этом газпром. ------------------------------------------------------------------------------------------ Сами то верите тому,что пишите? Просто наши арбитры такие,какие есть,вот именно поэтому и необходимы просмотры спорных моментов.Все клубы двумя руками ЗА..но надо разобраться в чем же проблема и кому это не интересно.Даже могу предположить,это резко ограничит власть в руководстве судейским корпусом.Ведь оценочки судьям сразу станут не нужными,а стало быть неугодных арбитров можно сиквестировать, а дальше делайте выводы.
22:45
AlexCS4
old grumbler А первое удаление? Когда судья должен был свистнуть и показать вторую желтую Кришито, но промолчал, дождался ответки и показал вторую желтую Уциеву. Вот такое в Питере "ровное" судейство. Позорище бомжовое.........ты матч то смотрел или слушал чучело? Какую вторую карточку Кришито??????? Судья поздно дал карточку Кришито это да но она была первая... ============== Я - смотрел, а чучело - ты. Да, Кришито на первую наработал раньше, но судья не дал ( я про это даже писать не стал. Питер, чо). А первую он получил в заварушке на 27-й. В протокол загляни. И на Уциеве он четко наработал на вторую. А дальше было так, как я написал.
22:45
=TeoDor=
AlexCS4 отложенный штраф? не, не слышал ...
22:43
sacred7572
199- согласен полностью!!!!
22:43
Gogy
Это рука-кого надо рука...
22:42
sacred7572
ну что тут нового!!!! для клуба с невы правила уже давно свои и специально для них подстроенные....
22:42
=TeoDor=
рука господа , но судья получит двойку
22:42
pushgun
Три ошибки у арбитра. Две в пользу Ахмата (пенальти на 11 мин. 100%, красная за фол против Кокорина т.к. чистый фол последней надежды.) И одна в пользу Зенита, игра Лунева за пределами штрафной.
22:38
199
В прошлом сезоне сделали пищевик чемпионом, в этом газпром.
22:35
old grumbler
Судейство плохое конечно но на результат матча оно не повлияло... Никак...
22:34
old grumbler
А первое удаление? Когда судья должен был свистнуть и показать вторую желтую Кришито, но промолчал, дождался ответки и показал вторую желтую Уциеву. Вот такое в Питере "ровное" судейство. Позорище бомжовое.........ты матч то смотрел или слушал чучело? Какую вторую карточку Кришито??????? Судья поздно дал карточку Кришито это да но она была первая...
22:33
alur66
Судейство в этом сезоне-это просто нонсенс.
22:33
old grumbler
Нудный мудрец old grumbler, в бомжестане ловят, ты не знал, опущенный?.......................... приятно познакомится с человеком который везде побывал и везде что то ловил...
22:31
SP2
А ничего, что когда Кокорина лишили явной возможности забить гол - нарушителю показали только желтую? А когда Паредесу сзади шипами на ахилл наступили сорвав острую атаку - нарушителю не показали вообще ничего??
22:31
MIKE-BEST
У Лодыгина истерика...
22:25
AlexCS4
Пиитерец Да, было удаление. Но на результат оно бы не повлияло. Так что похоже, что судейко искренне накосячил. В остальном ровно судил. =================== А первое удаление? Когда судья должен был свистнуть и показать вторую желтую Кришито, но промолчал, дождался ответки и показал вторую желтую Уциеву. Вот такое в Питере "ровное" судейство. Позорище бомжовое.
22:24
old grumbler
Нудный мудрец old grumbler иди порыбачь на болоте, клоун..................... на болоте уток стреляют детка, а не рыбу ловят бестолочь!!!
22:21
old grumbler
Есть такое выражение жена Юпитера вне подозрений... мы это перестали выполнять и после каждой ошибки судьи куча очерков... Никто и никогда не сможет судить без ошибок так как судей вводят в заблуждение не честно играющие игроки, но игрокам мы прощаем а вот судьям нет...
22:20
Нудный мудрец
old grumbler иди порыбачь на болоте, клоун
22:20
old grumbler
Нудный мудрец Бомжарня, ваш админ-ресурс рано или поздно закончится, и тогда отправитесь туда, где ваше вечно место............ да в этом году станем чемпионами а вы можете и дальше скулить о бабках Федуна....
22:16