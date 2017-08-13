Лунев сыграл рукой за штрафной. И избежал наказания

На 59-й минуте матча 6-го тура чемпионата России "Зенит" – "Ахмат" серьезную ошибку допустил арбитр Игорь Федотов, не удаливший вратаря хозяев Андрея Лунева. Судья не увидел, а второй ассистент Сергей Суховерхов ему не подсказал, что голкипер сыграл рукой за пределами штрафной площади и лишил игрока "Ахмата" явной возможности забить гол. (Александр БОБРОВ)

Андрей Лунев играет рукой за штрафной. Судьи этого не видят...

Андрей Лунев играет рукой за штрафной. Судьи этого не видят...

Трансляция матча "Зенит" - "Ахмат"