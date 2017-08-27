Луиш Нету: "Остаюсь ли я в "Зените"? Я не знаю"

Защитник "Зенита" Луиш Нету после ничьей с "Ростовом" (0:0) в матче 8-го тура чемпионата России отметил, что не знает, останется ли он в команде, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ. Ранее появилась информация, что португалец в скором времени станет игроком "Фенербахче". В услугах 29-летнего игрока также была заинтересована "Валенсия".

– Остаетесь ли вы в "Зените"? – вопрос Нету.

– Я не знаю.

Нету выступает за "Зенит" с 2013 года. В минувшем сезоне он провел 25 матчей в чемпионате России и отдал одну голевую передачу. Контракт защитника с питерцами истекает летом 2019 года.