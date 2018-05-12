Ломбертс - Кришито: "Надеюсь, что у тебя и твой семьи в Генуе все будет хорошо"

Бывший защитник "Зенита" Николас Ломбертс обратился к игроку команды Доменико Кришито. 31-летний итальянец в матче 30-го туре чемпионата России против "СКА-Хабаровск" в последний раз сыграет за команду из Санкт-Петербурга.

- Чао, Миммо. Для меня было большой частью выступать вместе с таким прекрасным игроком и прекрасным человеком, - сказал Ломбертс. - Я надеюсь, что у тебя и твой семьи в Генуе все будет хорошо, я этому рад. Вот увидишь, ты будешь сильно скучать по "Зениту", по игрокам, по болельщикам, по клубу, но я уверен в том, что они устроят тебе хорошие проводы. Увидимся на стадионе, друг мой! Чао!

Президент "Дженоа" подтвердил возвращение Кришито

