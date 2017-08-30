"Локомотив" заявил Эдера под 24-м номером

РФПЛ в своем Твиттере сообщила о том, что "Локомотив" заявил нападающего Эдера. Форвард будет выступать за железнодорожников под 24-м номером. Ранее главный тренер столичной команды Юрий Семин сообщил, что форвард присоединится к команде на сборе в Австрии 30 августа.

Столичный клуб арендовал форварда "Лилля" до конца сезона-2017/18. В соглашении между российским и французским клубами предусмотрено право железнодорожников на выкуп контракта 29-летнего португальского игрока.

Также стало известно, что тульский "Арсенал" под 10-м номером заявил замбийского нападающего Эванса Кангва.