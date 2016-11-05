"Локомотив" сыграет в белом, "Анжи" - в желтом

Игроки "Локомотива" выйдут на матч 13-го тура чемпионата России против "Анжи" в форме белого цвета, сообщает пресс-служба московского клуба. Махачкалинская команда сыграет в желтой экипировке. Встреча состоится сегодня на стадионе "Локомотив" и начнется в 18.30 по московскому времени.
Трансляция матча "Локомотив" - "Анжи"
День матча!– ФК Локомотив (@fclm_official) 5 ноября 2016 г.
РФПЛ, 13 тур
#ЛокоАнжи
"Локомотив"
"Наш футбол"
@kazanskyden79, @zanozin, @komandnaya
18:30
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