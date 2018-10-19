"Локомотив" – "Ростов": почему не назначен пенальти в ворота железнодорожников?

На 56-й минуте матча 11-го тура чемпионата России "Локомотив" – "Ростов" арбитр Сергей Лапочкин не назначил 11-метровый удар в ворота хозяев поля, когда Игнатьев правой рукой парировал удар Гулиева. Правильно ли поступил судья?

Момент получился динамичным. Игнатьев, пытаясь заблокировать удар, выбегал из своей штрафной площади. Могло показаться, что контакт мяча с отставленной в сторону правой рукой произошел внутри штрафной. На самом же деле игрок "Локо" сыграл в мяч за ее пределами. Значит, оснований для назначения пенальти нет.

Но почему тогда Лапочкин не наказал железнодорожников штрафным ударом, а предложил ростовчанам выполнить угловой? На этот вопрос у меня нет ответа. (Александр Бобров)

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